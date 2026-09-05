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Мировое обозрение

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Знак есть, магазинов нет: В России рассказали о будущем Zara

Знак есть, магазинов нет: В России рассказали о будущем Zara

Регистрация товарного знака Zara в России породила волну слухов о скором возвращении испанского ритейлера, однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) призывают не торопиться с выводами.

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