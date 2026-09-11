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Zero Hedge

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What More Evidence Does The Blob Need That Michael Gove Was Right?

What More Evidence Does The Blob Need That Michael Gove Was Right?

What More Evidence Does The Blob Need That Michael Gove Was Right? Authored by Toby Young via The Daily Sceptic, When I think of Michael Gove perusing the latest PISA league tables, proving yet again that his education reforms have transformed the life chances of English schoolchildren, a line from Broadcast News, the 1987 romcom, comes to mind.

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