What More Evidence Does The Blob Need That Michael Gove Was Right? Authored by Toby Young via The Daily Sceptic, When I think of Michael Gove perusing the latest PISA league tables, proving yet again that his education reforms have transformed the life chances of English schoolchildren, a line from Broadcast News, the 1987 romcom, comes to mind.
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