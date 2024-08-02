Кирби: Администрация США не знала о сделках обвиняемых по делу 11 сентября

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что до 31 июля администрация президента США не была информирована о том, что трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года заключили сделки со следствием.
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