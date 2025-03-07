Трамп: Россия «разносит» Украину, поэтому мы готовы ужесточить санкции

Президент США высказался о российско-украинском военном конфликте. Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети The Truth Social написал, что на данный момент РФ «разносит» Украину на поле боя.
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