Более 80 человек задержаны в Сан-Франциско на акциях против АТЭС

Короткая ссылка 18 ноября 2023, 07:22 Более 80 человек были задержаны в Сан-Франциско в связи с протестами против саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Сан-Франциско.
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