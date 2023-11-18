Более 80 человек задержаны в Сан-Франциско на акциях против АТЭС

Короткая ссылка 18 ноября 2023, 07:22 Более 80 человек были задержаны в Сан-Франциско в связи с протестами против саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Сан-Франциско.