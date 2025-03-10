Генеральный директор Colossal Бен Ламм заявил, что у человечества есть «моральное обязательство» развивать технологии возрождения видов

Генеральный директор Colossal, стартапа, цель которого - использовать методы генетического редактирования для возвращения вымерших видов, включая шерстистого мамонта, заверил аудиторию SXSW, что компания не планирует создавать Парк Юрского периода в реальной жизни - чтобы не оставалось никаких сомнений.