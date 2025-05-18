Александр Бабицкий "Враг моего врага – мой друг" – именно таким принципом, судя по его действиям, руководствуется в отношении России Ильхам Алиев, который собирает под своё крыло беглецов из нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Россия не может рассчитывать на территории Украины, которые она еще не завоевала»: Джей Ди Венс обвинил РФ в недобросовестном ведении переговоров
- Останови! – иностранный таксист вез жертву к братьям в чайхану, но помешал "берсерк"
- Зеленский озвучил ультиматум России: Москва смиряется и не выдвигает условий, Запад насыщает Украину оружием, начинается 30-дневное перемирие
Свежие комментарии