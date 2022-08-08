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Вернер вернется в «Лейпциг» из «Челси» сегодня

Стало известно, когда состоится переход форварда «Челси» Тимо Вернера в «РБ Лейпциг». 26-летний игрок сборной Германии вернется в немецкий клуб сегодня, в понедельник.

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