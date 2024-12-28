Лесовоз занесло при попытке объехать два автомобиля на трассе «Кола»

Водитель «Лады» получил травмы в результате аварии в Сегежском округе Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, что выбор скорости, не соответствующей конкретным условиям движения — частая причина дорожных аварий.
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