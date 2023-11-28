Перемирие в секторе Газа продлено

Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа продлено на 2 дня, еще 11 заложников, в том числе - иностранцы, освобождены ХАМАС в понедельник освободил еще 11 заложников, 3 из них - граждане Франции, 2 - Германии и 6 - Аргентины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии