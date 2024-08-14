Как считать нефтяные налоги: «Роснефть» предложила новый индикатор Татьяна АрестоваВ последние дни появилась информация, что нефтяная компания «Роснефть» предложила изменить подход к налогообложению для нефтяной отрасли.
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