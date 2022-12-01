В парке Галицкого под прозрачным куполом зацвело бутылочное дерево

В парке Галицкого под прозрачным куполом зацвело бутылочное деревоНесмотря на начало календарной зимы, в одном из самых любимых и популярных среди жителей и гостей кубанской столицы месте отдыха - парке «Краснодар», стало еще теплей и уютней.