Следователи следственной части УМВД России по ЕАО окончили расследование уголовного дела в отношении должностного лица, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений

Противоправные действия были выявлены в результате совместных действий сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЕАО и работников лесничества.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх