Спела про смерть Тиммы и загуляла: Седокова вернулась к прежним замашкам

Артистка показала, как весело проводит время. Анна Седокова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressПевица Анна Седокова перестала страдать дома в одиночестве и вернулась к прежнему образу жизни — веселому и беззаботному.
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