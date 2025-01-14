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Свежие комментарии

Как вести себя во время ледяного дождя

Как вести себя во время ледяного дождя

МЧС России выпустило разъяснения, как правильно вести себя во время ледяного дождя. При этом природном явлении могут возникать чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, обрывы линий связи и электропередачи, а также затруднение движения транспорта.

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