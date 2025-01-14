Как вести себя во время ледяного дождя

МЧС России выпустило разъяснения, как правильно вести себя во время ледяного дождя. При этом природном явлении могут возникать чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, обрывы линий связи и электропередачи, а также затруднение движения транспорта.