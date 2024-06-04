Некоторые банки РФ начали объединять данные о счетах клиентов

Четыре крупных кредитных организации России начали объединять данные о счетах клиентов. Проект позволяет клиенту банков-партнёров видеть свои дебетовые счета и операции по ним в каждом приложении и управлять ими в одном месте.
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