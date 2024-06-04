Авторадио
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Авторадио

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Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Аноним по кличке "Авторадио". ты обязан назвать это предприятие,оказывающее диверсионные услуги! Иначе ты с ними заод...В Калининграде пр...
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    И Д И О Т  !В Великобритании ...
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Некоторые банки РФ начали объединять данные о счетах клиентов

Четыре крупных кредитных организации России начали объединять данные о счетах клиентов. Проект позволяет клиенту банков-партнёров видеть свои дебетовые счета и операции по ним в каждом приложении и управлять ими в одном месте.

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