Врач Оленев: поздняя беременность грозит хромосомными аномалиями у ребенка

Поздняя беременность сопряжена с рисками как для ребенка, так и для будущей матери. Об этом рассказал гинеколог, главный акушер Москвы, руководитель перинатального центра З1 больницы Антон Оленев.
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