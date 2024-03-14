Крупные российские производители пива в апреле повысят цены на 8-15%

Экономическая ситуация в нашей стране далека от идеальной. Цены в магазинах растут, как на дрожжах. Как стало известно журналистам, уже скоро, буквально через две недели, резко подскочит стоимость любимого напитка российских мужчин – пива.
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