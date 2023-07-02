КРЫМ ДОМА

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Террорист Закаев из Киева обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в «предательстве» 

Террорист Закаев из Киева обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в «предательстве» 

Саудовская Аравия и ОАЭ, отказавшись присоединяться к антироссийским санкциям, предали не только Украину, но и бежавших с Кавказа террористов – сторонников т.

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