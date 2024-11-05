Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

С начала года пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали более 300 пострадавших и больных соматическими заболеваниями, об этом в своём Telegram-канале проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
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