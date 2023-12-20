БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Баку и Ереван будут уважать Москву, если здесь прижать их национальные бизнесы

Баку и Ереван будут уважать Москву, если здесь прижать их национальные бизнесы

США и ЕС отключили Россию от процесса урегулирования в Закавказье — улыбаемся и машем? Дмитрий Родионов На фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева направо) (Фото: Алексей Дружинин/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Михаил Нейжмаков Армения и Азербайджан могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран договоренности, считает армянский премьер Никол Пашинян.

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