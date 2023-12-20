Баку и Ереван будут уважать Москву, если здесь прижать их национальные бизнесы

США и ЕС отключили Россию от процесса урегулирования в Закавказье — улыбаемся и машем? Дмитрий Родионов На фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева направо) (Фото: Алексей Дружинин/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Михаил Нейжмаков Армения и Азербайджан могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран договоренности, считает армянский премьер Никол Пашинян.