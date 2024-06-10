«Музыка. Сделано в Петербурге»: обзор от Ильи Сакмарова

Слушаем и анализируем майские произведения петербургских музыкантов. Перед нами пять интересных рок-альбомов – от акустического инди до готик-метала; и 10 синглов, которые в большинстве своем можно охарактеризовать как бодро-меланхоличные.
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