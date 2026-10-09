Чеснок не поможет, мороженое не усугубит. 5 мифов о еде при больном горле

Вокруг питания при простуде накопилось много стереотипов. Одни советуют при больном горле пить только горячее, другие – есть острое при насморке, а мороженое и вовсе считают причиной простуды.
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