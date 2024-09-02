Радимов: Соболев попросил дать ему шанс в "Зените", любой имеет право на это

Бывший футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов признался, что относится скептически к переходу российского нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в клуб из Санкт-Петербурга.
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