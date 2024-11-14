Светофоры перестали работать в центре Читы

Светофоры перестали работать сегодня в центре Читы, сообщили очевидцы в редакцию ZAB.RU.По их словам, отключение наблюдается на улицах Красноярская, Ангарская, Ленина, Островского, Амурская, Столярова, Балябина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии