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Светофоры перестали работать в центре Читы

Светофоры перестали работать в центре Читы

Светофоры перестали работать сегодня в центре Читы, сообщили очевидцы в редакцию ZAB.RU.По их словам, отключение наблюдается на улицах Красноярская, Ангарская, Ленина, Островского, Амурская, Столярова, Балябина.

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