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КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Витязем», московское «Динамо» – с «Куньлунем», СКА в гостях у «Сочи»

КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Витязем», московское «Динамо» – с «Куньлунем», СКА в гостях у «Сочи»

ЦСКА сыграет дома с «Витязем», московское «Динамо» встретится на выезде с «Куньлунем», СКА – с «Сочи».

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