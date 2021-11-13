Наверняка все встречали сокрушения наших патриотов, государственников и прочих доброхотов, что у нас так и не нашлось какого-то общенационального, объединяющего праздника взамен былых советских.
День смерти Украины как национальный праздник России
Комментарии
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вячеслав харченко
Ну это у больных на голову, такой праздник, они с упоением смотрят соловьевские срачи с Ковтуном и прочими. Когда нет культуры, образованности, уважения, чем это можно заменить и сделать из этого дешёвое развлечение, правильно, срачем и потасовкой в эфире, верх скудоумия и деградации общества.
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