День смерти Украины как национальный праздник России

вячеслав харченко

Ну это у больных на голову, такой праздник, они с упоением смотрят соловьевские срачи с Ковтуном и прочими. Когда нет культуры, образованности, уважения, чем это можно заменить и сделать из этого дешёвое развлечение, правильно, срачем и потасовкой в эфире, верх скудоумия и деградации общества.