Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Удар снарядами натовского 155-го калибра по Макеевке нанесли украинские войска, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 6 мая в своем Telegram-канале.
Удар снарядами натовского 155-го калибра по Макеевке нанесли украинские войска, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 6 мая в своем Telegram-канале.
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