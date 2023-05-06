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Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Удар снарядами натовского 155-го калибра по Макеевке нанесли украинские войска, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 6 мая в своем Telegram-канале.

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