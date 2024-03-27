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Украинцы в Германии призвали бойкотировать Milka из-за торговли в РФ

Украинцы в Германии призвали бойкотировать Milka из-за торговли в РФ

Берлинская неправительственная организация Vitsche, которую основали украинские беженцы, призвала супермаркеты ФРГ прекратить торговлю шоколадом Milka производства компании Mondelez, так как она не покинула российский рынок.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Пипец 😱😱😱 Теперь Milka - банкрот. Хохлы отказались жрать.
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21 час.

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