Одинокие встречальщики Нового года: мужчины и женщины

Катерина B

Тот год встречала одна. Лучшего года не придумаешь. Весь год поездки, путешествия, покупки модной одежды и техники в дом. Отличное самочувствие. В этом году намерено и осознанно хочу встретить одна. Купила новые шторы, убрала и украсила красиво квартиру, приготовлю салат и второе блюдо себе, надену смешное кигуруми и буду кайфовать. Надеюсь следующий год будет таким же насыщенным как и нынешний❄❤