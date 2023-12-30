Если верить социальным сетям, самые несчастные в Новый год – любовницы, а также одинокие женщины, вовремя не успевшие обзавестись дежурным мужчиной рядом.
Одинокие встречальщики Нового года: мужчины и женщины
Комментарии
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Катерина B
Тот год встречала одна. Лучшего года не придумаешь. Весь год поездки, путешествия, покупки модной одежды и техники в дом. Отличное самочувствие. В этом году намерено и осознанно хочу встретить одна. Купила новые шторы, убрала и украсила красиво квартиру, приготовлю салат и второе блюдо себе, надену смешное кигуруми и буду кайфовать. Надеюсь следующий год будет таким же насыщенным как и нынешний❄❤
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16 час.
А
Алексей
Пугает. Одиночество особенно сильно чувствуется
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16 час.
Елена
Вот вам и статистика в комментариях.... 😄
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15 час.
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