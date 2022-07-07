За сутки в Приморье выявили более 20 человек с коронавирусом

В Приморском крае второй месяц суточная заболеваемость COVID-19 сохраняется на уровне 21-26 человек. За последние сутки выявлен 21 случай заражения, выздоровели 14 приморцев, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.
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