За сутки в Приморье выявили более 20 человек с коронавирусом

За сутки в Приморье выявили более 20 человек с коронавирусом

В Приморском крае второй месяц суточная заболеваемость COVID-19 сохраняется на уровне 21-26 человек. За последние сутки выявлен 21 случай заражения, выздоровели 14 приморцев, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.

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