Аргументы недели

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В основе нашей работы лежит гипотеза. Отрицательный результат – тоже часть процесса

В основе нашей работы лежит гипотеза. Отрицательный результат – тоже часть процесса

Team lead компании “СИБУР Диджитал” Сергей Романков рассказал “Аргументам недели” о незаменимых ресурсах крупных производственных компаний, отложенном эффекте корпоративной культуры и будущем IT-сферы.

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