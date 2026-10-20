Беспилотная атака на Петербург 18 октября стала одной из самых массированных за последнее время. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию.
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