В МИД России вызвана временный поверенный в делах Латвии Рамона Красовска. Ей заявлен "решительный протест" из‑за требований латвийского Министерства иностранных дел уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства РФ в Риге.