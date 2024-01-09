На Украине объявили о смерти Зеленского

В Верховной Раде Украины объявили о смерти президента Украины Владимира Зеленского. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко заявил, что Зеленский умер в политическом смысле, его цитирует ….
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