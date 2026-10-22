Плавание и йога по-разному влияют на спину, и выбор зависит от того, что именно беспокоит — мышечный спазм, скованность, боль в позвоночнике или восстановление после травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Врач назвал повыш...
- Это деменция или ...
- Врач назвал причи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым