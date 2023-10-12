В ГД оценили намерение Бельгии помогать Украине за счет замороженных активов РФ

Депутат Журова: Бельгия хочет оказывать помощь Украине за чужой счет Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала 11 октября намерение Бельгии помогать Украине за счет замороженных российских активов.
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