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В ГД оценили намерение Бельгии помогать Украине за счет замороженных активов РФ

В ГД оценили намерение Бельгии помогать Украине за счет замороженных активов РФ

Депутат Журова: Бельгия хочет оказывать помощь Украине за чужой счет Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала 11 октября намерение Бельгии помогать Украине за счет замороженных российских активов.

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