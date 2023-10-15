VG

Vasily Golov

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Грэмом сенатор заявил, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно», поскольку в результате этих расходов «умирают россияне»). Генсек НАТО Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине поражением для альянса.Минские соглашения были нужны, только чтобы «дать Украине время». Это позволило стране стать сильнее в её будущем противостоянии с Россией. Ведь уже в то время всем было ясно, что это замороженный конфликт, а «проблема не решена». Такое заявление сделала экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Die Zeit. «С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — сказал политик. По словам Олланда, после 2014 года геополитическая ситуация не была благоприятной для Украины, а партнерам Киева нужна была передышка.Кто готов заплатить эту цену?