Как успешный брокер Поль Гоген бросил карьеру ради рисования и почему сбегал от цивилизации

В жизни живописца Поля Гогена было достаточно взлетов и падений. Работая биржевым брокером, будущему художнику удалось достичь финансового благополучия, но Гоген постепенно утратил интерес к высокооплачиваемой работе и стал заниматься исключительно живописью.
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