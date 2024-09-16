Как успешный брокер Поль Гоген бросил карьеру ради рисования и почему сбегал от цивилизации

С нами не соскучишься!

В жизни живописца Поля Гогена было достаточно взлетов и падений. Работая биржевым брокером, будущему художнику удалось достичь финансового благополучия, но Гоген постепенно утратил интерес к высокооплачиваемой работе и стал заниматься исключительно живописью.