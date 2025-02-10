Работали под дождем и ветром: волонтер «Будет чисто» рассказал о спасении пляжей Анапы

Активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» РТ вернулись из Анапы, где в составе делегации Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» на протяжении недели участвовали в ликвидации последствий разлива нефти.
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