🚌 Открылся новый маршрут, соединяющий Крым с Херсонской областью Автобус Симферополь – Каховка отправился в 7:30 с центрального автовокзала.
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🚌 Открылся новый маршрут, соединяющий Крым с Херсонской областью Автобус Симферополь – Каховка отправился в 7:30 с центрального автовокзала.