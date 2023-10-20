Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Таки их наказать и депортировать !Хинштейн: задержа...
  • cto talykova
    Если честно, я не очень уважительно отношусь к Сатановскому. Но  депутатам больше нечем заняться, кроме как обсуждать...Депутат ГД Хамзае...
  • cto talykova
    С днем рождения Владимир Рудольфович! Здоровья ,успехов и много много счастливых минут.Только нос поменьше задирайте....Сатановский согла...

Дефицит бюджета США увеличился за год на $320 млрд

Дефицит бюджета США увеличился за год на $320 млрд

Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на $320 млрд, до $1,7 млрд. Это следует из совместного заявления министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх