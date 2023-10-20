Дефицит бюджета США увеличился за год на $320 млрд

Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на $320 млрд, до $1,7 млрд. Это следует из совместного заявления министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.