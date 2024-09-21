В тысячный раз напоминаю прописную истину: ваша хата не с краю - она на очереди. Бойцам в зоне СВО, в Курской области нужна ваша помощь.
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В тысячный раз напоминаю прописную истину: ваша хата не с краю - она на очереди. Бойцам в зоне СВО, в Курской области нужна ваша помощь.