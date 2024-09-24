«Мне очень нравится Аня Пересильд»: Милана Стар мечтает познакомиться со звездой «Слово пацана»

14-летняя дочь Гогунского уже успела завоевать сердца поклонников своим талантом и энергией. Совмещая школьные занятия с концертной деятельностью, девочка демонстрирует здоровый баланс между работой и личной жизнью.
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