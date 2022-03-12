Формула-1. Тесты. Бахрейн. 3-й день. Перес показал лучшее время в утренней сессии, Чжоу – 2-й, Гасли – 3-й, Хэмилтон – 9-й

В Бахрейне проходит заключительный день предсезонных тестов «Формулы-1». По итогам утренней сессии лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

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