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Аппарат заснял в космосе гигантского «змея»: объект захватил десятки тысяч звезд и планет

Аппарат заснял в космосе гигантского «змея»: объект захватил десятки тысяч звезд и планет

Астрономы из обсерватории в Чили сумели заснять максимально детальное изображение туманности Sh2-54. На снимке инфракрасного телескопа VISTA объект выглядит похожим на колоссального «змея», уже успевшего захватить десятки тысяч звезд и планет.

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