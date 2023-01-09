Аппарат заснял в космосе гигантского «змея»: объект захватил десятки тысяч звезд и планет

Астрономы из обсерватории в Чили сумели заснять максимально детальное изображение туманности Sh2-54. На снимке инфракрасного телескопа VISTA объект выглядит похожим на колоссального «змея», уже успевшего захватить десятки тысяч звезд и планет.
Астрономы из обсерватории в Чили сумели заснять максимально детальное изображение туманности Sh2-54. На снимке инфракрасного телескопа VISTA объект выглядит похожим на колоссального «змея», уже успевшего захватить десятки тысяч звезд и планет.
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