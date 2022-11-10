Энергетики в Карелии покрывают свои судебные издержки за счёт роста тарифов

Специалисты уверены, что ООО "Петербургтеплоэнерго" (ПТЭ), которая снабжает теплом жителей и предприятия Питкярантского, Сортавальского, Олонецкого и Лахденпохского районов Карелии, покрывает свои судебные издержки за счёт увеличения тарифов.