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Энергетики в Карелии покрывают свои судебные издержки за счёт роста тарифов

Энергетики в Карелии покрывают свои судебные издержки за счёт роста тарифов

Специалисты уверены, что ООО "Петербургтеплоэнерго" (ПТЭ), которая снабжает теплом жителей и предприятия Питкярантского, Сортавальского, Олонецкого и Лахденпохского районов Карелии, покрывает свои судебные издержки за счёт увеличения тарифов.

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