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Царьград

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Путин поручил внедрить решения НТИ для улучшения жизни россиян

Путин поручил внедрить решения НТИ для улучшения жизни россиян

Владимир Путин заявил о необходимости широкого внедрения решений НТИ в повседневную жизнь для повышения инфраструктурной безопасности.

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