🇷🇺Артиллерия ВС РФ непрерывно громит позиции противника где бы он не укрывался🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #Обстрел.
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🇷🇺Артиллерия ВС РФ непрерывно громит позиции противника где бы он не укрывался🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #Обстрел.
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