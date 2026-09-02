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"Мы создали человека". 50-летний сын Джона Леннона впервые стал отцом

"Мы создали человека". 50-летний сын Джона Леннона впервые стал отцом

50-летний сын Джона Леннона от Йоко Оно, Шон Леннон, впервые стал отцом. Его возлюбленная, 39-летняя модель Шарлотта Кемп Мюль, родила сына, которого они назвали Аврелием.

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