"Мы создали человека". 50-летний сын Джона Леннона впервые стал отцом

50-летний сын Джона Леннона от Йоко Оно, Шон Леннон, впервые стал отцом. Его возлюбленная, 39-летняя модель Шарлотта Кемп Мюль, родила сына, которого они назвали Аврелием.
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